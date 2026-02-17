Vídeo: Agencia ATLAS | Foto: AP

Estados Unidos pierde a uno de los grandes defensores de los derechos civiles

Jesse Jackson, gran defensor de los derechos civiles, muere a los 84 años. Era uno de los líderes afroamericanos con mayor proyección en Estados Unidos. Jackson se sumó al activismo mientras era un joven estudiante, siguiendo la estela de Martin Luther King. Acabó como su asociado y estaba presente el día de su asesinato en el Hotel Lorraine, una violencia que no le intimidó para seguir luchando. Durante años representó los derechos de comunidades marginadas y afroamericanos y fue una de las voces del Black Lives Matter. En los años 80 se presentó dos veces como candidato en las primarias demócratas y se quedó a las puertas de aspirar a la Casa Blanca. 30 años después vio como el pueblo estadounidense al fin elegía a un presidente negro. En 2017 fue diagnosticado de Parkinson, una enfermedad contra la que Jackson no pudo luchar. Más información