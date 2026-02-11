Sara Fernández

La Franja de Gaza celebra un partido de fútbol amistoso en medio de la destrucción

En medio de la destrucción se abre paso una verde esperanza. El ambiente deportivo en la Franja de Gaza brota de nuevo con un partido de fútbol amistoso. El resultado ha sido un empate, pero eso era indiferente, porque los aficionados disfrutaron y animaron por todo lo alto. Sin embargo, la felicidad no es total, ya que faltan muchos de sus compañeros. Algunos murieron en el transcurso de la guerra y otros tuvieron que marcharse a otros países. El partido ha provocado un torbellino de emociones que no se veía en la Franja desde hace más de dos años. Y de un campo se pasa a otro, esta vez de refugiados. En el estadio de Yarmouk viven muchos de los gazatíes que se quedaron sin casa, lo que demuestra que el partido esconde una verdad más grande. Aún falta todo por hacer en la reconstrucción de Gaza.