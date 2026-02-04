Sara Fernández

Emocionantes reencuentros en Gaza tras la apertura del paso de Rafah

Cientos de gazatíes se congregaron anoche en Jan Yunis (Gaza), para recibir a un grupo de palestinos retornados que llegaron la madrugada del miércoles 4 de febrero al Hospital Nasser, después de que Israel reabriera el único paso peatonal con Egipto, una medida importante en el alto el fuego que busca poner fin a la guerra, aunque con estrictas restricciones de acceso. El cruce de Rafah, la única ruta de entrada y salida para casi todos los más de 2 millones de habitantes de Gaza, ha estado cerrado durante la mayor parte de la guerra y estaba previsto que se reabriera en la primera fase del alto el fuego acordado entre Israel y Hamás en octubre.