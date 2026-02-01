PI STUDIO

El niño de cinco años Liam Conejo y su padre regresan a Minneapolis tras su detención por el ICE

El niño ecuatoriano de cinco años Liam Conejo Ramos y su padre han sido liberados este domingo del centro de inmigración en Texas donde estaban desde que el 22 de enero fueron detenidos por el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas en Minneapolis, causando gran indignación en el país. Más información