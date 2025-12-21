Secciones

Es noticia
AlquilerProtestas pasteleros CartagenaHombre Muere al caer de un pozoComprobar Lotería de Navidad 2025Encapuchados asaltoSorpasso de Vox
instagramlinkedin
Un tren arrolla una manada de elefantes en la India

Un tren arrolla una manada de elefantes en la India

Sara Fernández

Un tren arrolla una manada de elefantes en la India

Sara Fernández

PI STUDIO

RRSS WhatsAppCopiar URL

Siete elefantes han muerto arrollados por un tren en la India con destino a Delhi. La manada, de la que un ejemplar resultó herido, estaba próxima a las vías de madrugada cuando el tren impactó con ellos en un lugar que no está designado como corredor para elefantes. La colisión provocó el descarrilamiento de la locomotora y cinco vagones, aunque, afortunadamente, no hubo que lamentar daños personales.

Últimos vídeos

TEMAS

Tracking Pixel Contents