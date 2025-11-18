Lucía Feijoo Viera

Mimmo, el delfín acróbata que deleita a los turistas en Venecia

Mimmo, el delfín nariz de botella que desde julio realiza acrobacias en el Bacino de San Marco, sigue cautivando a turistas y venecianos, pero los expertos alertan de que su presencia en esta zona de intenso tráfico marítimo pone en riesgo su seguridad. Tras detectarle heridas compatibles con el impacto de una hélice, varias agencias intentaron desplazarlo hacia aguas abiertas mediante dispositivos acústicos, aunque el animal regresó a la laguna. Aunque sus lesiones son superficiales y Mimmo se encuentra en buen estado, las autoridades recuerdan que alimentar o interactuar con delfines es un delito, ya que estos están protegidos por la legislación italiana, europea e internacional.