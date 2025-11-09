PI STUDIO

Se iza el famoso árbol de Navidad del Rockefeller Center de Nueva York

Se iza el árbol de Navidad del Rockefeller Center en la Rockefeller Plaza de Nueva York. El árbol mide 23 metros de alto, 14 metros de ancho, pesa 11 toneladas y se trata de un abeto noruego procedente de East Greenbush, Nueva York.