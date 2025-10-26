PI STUDIO

Un ataque nocturno ruso con drones causa al menos tres muertos y más de una treintena de heridos en Kiev

Un ataque nocturno ruso con drones causó la muerte de al menos tres personas y más de una treintena de heridos en Kiev, informaron la autoridades ucranianas este domingo. En un mensaje publicado en su cuenta de Telegram, Timur Tkachenko, jefe de la Administración Militar de la ciudad de Kiev, indicó que en el último balance del ataque ruso figuran tres muertos y 31 heridos.