PI STUDIO

Las sorprendentes imágenes de los chorros de lava que ha lanzado el volcán Kilauea en Hawái

El volcán Kilauea, uno de los más activos del mundo, continúa en erupción con potentes fuentes de lava que brotan de sus cráteres sur y oeste en la isla de Hawái. Imágenes captadas este viernes por cámaras del Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) muestran ríos de lava que se unen y atraviesan el paisaje, creando un espectáculo de fuego visible a varios kilómetros. Las autoridades mantienen el área restringida al público y advierten del riesgo de emisiones de gases tóxicos y temblores.