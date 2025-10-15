Lucía Feijoo Viera

Momento exacto en que explota el coche bomba en Guayaquil, Ecuador

Dos personas muertas y una treintena de heridos es el balance de la explosión de un coche bomba en Guayaquil. Según las autoridades, el atentado es obra de delincuentes "profesionales" que buscan "generar caos" y ocurre a penas una semana después de que la policía desactivara otro artefacto explosivo junto a la mayor cárcel de Ecuador. Lo ocurrido hoy es un paso más en la escalada de violentas revueltas que vive el país contra el Gobierno de Daniel Noboa que hace una semana sufrió un presunto intento de asesinato por parte de comunidades indígenas.