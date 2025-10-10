Lucía Feijoo Viera

Miles de palestinos regresan al norte de Gaza tras la entrada en vigor del alto el fuego

Miles de palestinos han emprendido el viaje de regreso a sus casas en el norte de la Franja, desde las zonas más al sur donde permanecían desplazados. Coincidiendo con la entrada en vigor del alto el fuego y el comienzo de la retirada de las tropas israelíes. Una columna de gazatíes desplazados enfilan la carretera de la costa hacia Ciudad de Gaza, el mayor enclave urbano de la zona, que ha estado sufriendo los ataques días atrás en una de las mayores ofensivas del Ejército israelí desde que comenzó la guerra. Casi toda la población de Gaza ha sido desplazada por la guerra, que comenzó en octubre de 2023 después de que Hamás matara a unas 1.200 personas y tomara 251 rehenes.