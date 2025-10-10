Lucía Feijoo Viera

Fuerte explosión en una planta militar de explosivos en Tennessee

Una potente explosión se registró este viernes por la mañana en una planta militar de fabricación de explosivos en Bucksnort, Tennessee, estremeciendo viviendas incluso a más de 20 minutos de distancia. La planta afectada pertenece a Accurate Energetic Systems, ubicada a unos 97 kilómetros al suroeste de Nashville, según informó la Oficina del Sheriff del Condado de Hickman. Imágenes del lugar muestran una zona cubierta de escombros en llamas, con vehículos dañados y humo denso en el aire. Los equipos de emergencia aún no han podido ingresar a la zona debido a detonaciones que continúan dentro del recinto, mientras que las autoridades han pedido a la población evitar el área. Por el momento, no se ha confirmado si hay víctimas.