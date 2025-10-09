Lucía Feijoo Viera

Trump: "Quizás deberíais expulsar a España de la OTAN"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha puesto este jueves a España de nuevo en su diana por el gasto en Defensa del gobierno de Pedro Sánchez, que el mandatario estadounidense considera insuficiente para sus reclamaciones de que todos los miembros de la OTAN destinen a Defensa el 5% de su presupuesto. Tras varios choques desde que regresó a la presidencia, esta vez, el republicano ha llegado a sugerir que “quizá” habría que expulsar a España de la Alianza Atlántica.