Lucía Feijoo Viera

Macron llama a Trump tras quedar atrapado en las calles de Nueva York: "Todo está bloqueado por ti"

La concentración de líderes mundiales en la ciudad de Nueva York con motivo de la Asamblea de Naciones Unidas nos deja una curiosa escena. El presidente francés, Emmanuel Macron, volvía anoche a su hotel tras el discurso reconociendo el Estado de Palestina cuando su vehículo se tuvo que detener. La policía había cortado la calle porque en ese momento iba a pasar la comitiva del presidente Donald Trump. Macron no dudó en llamar directamente al presidente Trump y comentarle entre bromas la situación. Aún así el presidente francés tuvo que andar durante media hora para llegar a su destino.