La incursión terrestre israelí en Ciudad de Gaza ha comenzado. Netanyahu ha anunciado el inicio de una "poderosa operación" para tomar el control de la capital gazatí. "Gaza arde", ha celebrado por su parte el ministro de Defensa, Israel Katz. Durante toda la noche, los bombardeos del Ejército israelí se han sucedido, usando misiles, drones, disparos desde helicópteros y barcos, y fuego de artillería. Las autoridades médicas del enclave —donde Israel prohíbe la entrada a la prensa internacional y asesina de forma sistemática a los reporteros locales— han anunciado que al menos 68 personas han muerto sólo a lo largo de esta madrugada, 40 han resultado heridas y docenas han desaparecido bajo los escombros. En Ciudad de Gaza, se concentran 52 de las víctimas mortales. Centenares de gazatís han decidido pasar la noche al raso por temor a que los bombardeos impactaran contra los edificios en los que estaban.