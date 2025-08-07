Imágenes aéreas captadas este jueves muestran la escala devastadora de la destrucción en la Franja de Gaza, tras casi dos años de conflicto armado entre Israel y las fuerzas de Hamás. En las tomas se observan bloques enteros reducidos a escombros y campamentos improvisados de tiendas de campaña, donde miles de desplazados intentan sobrevivir entre ruinas.

Según medios israelíes, el primer ministro Benjamin Netanyahu estaría considerando la reocupación total de Gaza, una medida que supondría una escalada sin precedentes en el conflicto. Esta decisión generaría un fuerte rechazo internacional y pondría en riesgo la vida de miles de civiles palestinos y decenas de rehenes que aún permanecen en la zona.

Más de 61.000 palestinos han muerto desde el inicio de la ofensiva israelí, según el Ministerio de Salud de Gaza, gestionado por profesionales médicos bajo administración de Hamás. Aunque Israel rechaza estas cifras y acusa a Hamás de utilizar civiles como escudos humanos, no ha presentado un conteo propio de víctimas. La Corte Penal Internacional ha emitido órdenes de arresto contra Netanyahu y otros altos funcionarios israelíes por presuntos crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad.

El conflicto comenzó tras el ataque del 7 de octubre de 2023, en el que milicianos de Hamás asesinaron a unas 1.200 personas y secuestraron a 251 rehenes. Hoy, solo 50 siguen cautivos, y menos de la mitad se cree con vida. Mientras tanto, la comunidad internacional intensifica los llamados a un alto el fuego duradero y al reconocimiento del Estado palestino.