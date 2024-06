En esta prisión británica Assange había pasado los últimos cinco años hasta hoy. El fundador de WikiLeaks ha llegado a un acuerdo con EE. UU. Se declara culpable y ya está de camino a Australia, Donde no tendrá que ingresar en prisión. El terremoto mediático de Assange. ha sido querido y odiado. Las reacciones no han tardado en llegar. Desde el 2006 y durante años reveló miles de documentos de la inteligencia estadounidense a través de su portal de filtraciones WikiLeaks. Están viendo un ejemplo de la cantidad de abusos que el Ejército estadounidense llevó a cabo en Irak y Afganistán. Mientras Assange se iba colgando medallas por sus publicaciones, los tribunales lo iban acorralando. En 2012 se refugió en la embajada de ecuador para evitar su extradición a Estocolmo por un caso de violación. Allí estuvo 7 años hasta que ecuador le retiró el asilo y la policía británica le detuvo. Estados Unidos había dictado contra él una orden de extradición por conspiración y espionaje. En abril de este año, Biden, anunciaba que sobre la mesa estaba el poner fin al caso de Assange. Dos meses después, esta última hora, es el resultado de casi 20 años de un caso que parecía no tener fin.