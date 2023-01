Ya han pasado 11 meses desde el inicio de la invasión rusa a Ucrania y Zelenskiy continúa expresando su frustración por no obtener suficiente equipo armamentístico por parte de sus aliados occidentales. “Está en su poder garantizar una defensa de artillería y antiaérea que aplaste el terror. Está en su poder lograr la victoria.” Y mientras Zelenskiy habla en la Cumbre de Ramstein, el resto de países aliados escuchan. El secretario de Defensa de Estados Unidos esta misma mañana anunciaba un nuevo paquete de ayudas valorado en unos 2,5 mil millones de dólares. Otras de las menciones más sonadas de la reunión ha sido el tiempo. “Este no es un momento para reducir la velocidad”, aseguraba. “El tiempo sigue siendo un arma rusa. Tenemos que acelerar y convertirlo en nuestra arma común”. Agrega Zelenskiy. Pero Alemania no parece querer tomar decisiones apresuradas.Su ministro de Defensa ha declarado que todavía no se ha tomado una decisión sobre si enviar tanques Leopard 2 a Ucrania. Pese a la demora Estados Unidos sigue creyendo que Alemania es un fiel aliado.