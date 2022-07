La policía ha detenido a un joven de 22 años por el tiroteo de Chicago, en Illinois, que ha dejado al menos 6 muertos y una treintena de heridos, algunos graves. El sospechoso fue detenido cuando trataba de huir de la ciudad con su coche.El hombre, armado con un rifle de alta potencia, abrió fuego desde una azotea en el desfile del Cuatro de Julio en Highland Park.El tirador, cantante aficionado de nombre artístico 'Awake the Rapper', compartía terroríficos videos en las redes en los que parecía adelantar la matanza.El gobernador del Estado no podía reprimir su ira: "Estoy furioso, estoy furioso". JB Pritzker ha lamentado que, aunque el 4 de julio se celebra una vez al año, "los tiroteos masivos se han convertido en una tradición semanal". Según el gobernador, el presidente Biden ha prometido toda la ayuda que pueda brindar porque considera que "esta locura debe parar". No hay palabras, dice, para consolar a las familias de las víctimas ni para describir al monstruo que las ha provocado.