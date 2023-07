La vicepresidenta segunda y líder de Sumar, Yolanda Díaz, ha asegurado que si Sumar llega al Gobierno promoverá por ley que ningún aspirante a la Presidencia pueda negarse a acudir a un debate electoral en la televisión pública. "Una democracia sólida, decente, no puede permitir que un señor que dice que quiere gobernar nuestro país no se atreva a debatir y defender las propuestas del país que quiere. No puede volver a pasar...Esto no es democrático, señor Feijóo", le ha dicho al tiempo que le ha acusado de seguir "mintiendo sin rubor todos los días".