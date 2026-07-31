El Johor DT, un rival con caras conocidas para el FC Cartagena

El FC Cartagena pisará por primera vez esta temporada el Cartagonova en su segundo partido amistoso. Será esta tarde cuando reciba al Johor Darul Tazim (Johor DT), equipo de la primera división de Malasia con mucho acento español y algún conocido de la parroquia albinegra. En su plantilla, entrenada por Xisco Muñoz y que tiene un valor de 15 millones de euros, se encuentran los exalbinegros Hector Hevel y Óscar Arribas, además de los españoles Andoni Zubiaurre, Antonio Glauder, Jon Irazábal , Raúl Parra, Nacho Méndez, Natxo Insa, Teto Martín y Ager Aketxe.

El Cartagena juega contra los malasios su segundo partido de pretemporada después de empatar a cero frente al Ipswich Town inglés de la Premier League. En ese primer encuentro, el cuadro de Íñigo Vélez dejó muy buenas sensaciones, manteniendo sin marcar a un equipo de superior categoría y con mayor preparación. Además, mostró aspectos interesantes en su juego como la asociación o la verticalidad, además de la presión en campo rival.

Para este segundo test, dejará el Cartagena las instalaciones de La Manga Club, donde ha estado entrenando hasta ahora, y se mudará al Cartagonova. El partido, que podrá ser seguido por televisión a través de la retransmisión de Telecartagena, también tendrá entrada libre gratuita. El club habilitará la puerta 9 para acceder al estadio a todos aquellos que quieran, al contrario que el primer partido, a puerta cerrada.

Tiene Íñigo Vélez a todos los jugadores disponibles, incluidos aquellos que van a salir cedidos como Pablo Moya o el recién llegado Amet Korça. No estará Marco Carrascal, que arrastra molestias de su lesión del año pasado y se operará próximamente tal y como desveló esta redacción días atrás.

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Será una nueva oportunidad para valorar a los nuevos fichajes, crear dinámicas en el terreno de juego y acercarse a la idea del entrenador. También se verá el tono físico del equipo tras la exigente preparación de David Torrejón.