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Cucurella cumple su promesa y se tatúa a Luis De la Fuente

El internacional Marc Cucurella se ha tatuado la cara del entrenador de la selección española, Luis de la Fuente, tal y como había prometido si ganaba el Mundial de 2026, según publicó el futbolista del Real Madrid en sus redes sociales.