Sara Fernández

¿Ya nos sigues? Márcanos como medio preferente Añádenos en Google

El amuleto de Capdevilla para Cucurella

Fue uno de los protagonistas de la previa de la final del Mundial 2026 por sus problemas para entrar en Estados Unidos: Joan Capdevila, campeón con España en el Mundial de 2010 tuvo problemas para acceder a Estados Unidos por haber jugado un partido en Irán diez años atrás; unos problemas que a punto estuvieron de dejarlo fuera del MetLife Stadium y poder presenciar en directo cómo su 'heredero' en el carril izquierdo, Marc Cucurella conquistaba la segunda estrella. Tras el triunfo de la Roja sobre Argentina (1-0) el exdefensa internacional catalán desveló un secreto que compartía con su paisano, quien fue su cómplice antes de empezar el encuentro.