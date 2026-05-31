Jaime Zaragoza

El Águilas celebra el ascenso a Primera RFEF

Tras una dramática tanda de penaltis, precedida por un agónico encuentro en inferioridad numérica, el Águilas de Adrián Hernández logra el ascenso a Primera RFEF. Lo hace al superar al Poblense, equipo mallorquín con el que empató a cero en la ida. Después de terminar el partido con 0 a 0, un gol de Yasser de falta estuvo a punto de darle la victoria a los blanquiazules sobre el 101, pero Fullana empató de penalti en el 111. En la tanda, el Águilas no falló ni un penalti y Salcedo detuvo el segundo lanzamiento de los baleares. Fer Martínez marcó el tanto que confirmó el ascenso.