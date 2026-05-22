Lucía Feijoo Viera

Laporta responde a Florentino Pérez: “Una cortina de humo para tapar sus fracasos”

Joan Laporta ha estallado contra el Florentino Pérez, por sus acusaciones contra el Barça a cuenta del caso Negreira. “Excusas”, dice el presidente electo del Barça. Las quejas del presidente del Real Madrid buscan tapar sus fracasos. Según Laporta, no hay caso en el tema Negreira. “Son falsedades y creo que lo hacen para tender una cortina de humo y desviar la atención de que llevan dos años sin ganar nada. Usan al Barça para tapar sus fracasos. El club sigue estudiando esas manifestaciones para ser respondidas en el foro que corresponda”, ha asegurado. Y hurga en la herida: “Han invertido mucho y siguen sin ganar nada, mientras nosotros seguimos ganando. Llevamos dos ligas seguidas, dos Supercopas y una Copa del Rey”, sentenció.