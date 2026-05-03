Dioni García

Declaraciones de Miriam Andreu, mejor murciana en el Triatlón de Fuente Álamo

Miriam Andreu, nacida en 2025, es la gran esperanza del triatlón murciano. La lorquina, que este año debutó en la Copa del Mundo con un vigésimo cuarto puesto en Lanzarote, está afincada en Albacete, entrenando con un club que cuenta con mucho talento con el que está dando pasos firmes para consolidarse en la élite. Ya en 2025 logró un bronce en categoría Élite en el Campeonato de España de Acuatlón y en el Nacional por Comunidades Autónomas. También estuvo en el ‘top 10’ en el Campeonato de España de triatlón que se disputó en Águilas.