Iván Urquízar

Mariano García celebra la medalla de oro junto a sus vecinos de Fuente Álamo

La plaza del Ayuntamiento de Fuente Álamo se llenó este miércoles para recibir al atleta Mariano García tras su reciente oro en el Mundial de Pista Cubierta de Torun. El corredor, conocido como ‘La Moto’, agradeció el apoyo de sus vecinos y compartió el éxito con ellos en un acto marcado por la cercanía y la celebración. García, que suma ya tres títulos internacionales, puso además la vista en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028 como su próximo gran objetivo.