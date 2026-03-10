Lucía Feijoo Viera

Guardiola bromea sobre el viaje de Mbappé a París: “No se fue solo”

Pep Guardiola compareció por quinto año consecutivo como técnico visitante en una rueda de prensa previa en el Bernabéu en Champions. Después de ganar en diciembre en la fase de liguilla, los citizens se medirán al Real Madrid en los octavos de esta edición. El catalán se mostró relajado, hablador y socarrón en una sala de prensa llena de periodistas a los que comienza a reconocer después de tantos enfrentamientos con el Real Madrid en la Liga de Campeones. Más información