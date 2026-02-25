Secciones

Sánchez recibe a los deportistas que han representado a España en los Juegos Olímpicos de Invierno 2026

Atlas News

Atlas News

Madrid
Pedro Sánchez ha recibido esta tarde en el Complejo de la Moncloa a los deportistas que han representado a España en los Juegos Olímpicos de Invierno Milano-Cortina 2026. Nuestros medallistas han entregado al presidente del Gobierno de España un esquí y una camiseta conmemorativos. Más información

