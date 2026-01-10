Secciones

Es noticia
MercosurElPozo-InterHombre muerto San Pedro del Pinatar'Miraqueplan'Ovejas Torre-Pacheco
instagramlinkedin
El encuentro de Hansi Flick y Xabi Alonso en el césped antes de la final de la Supercopa de España

El encuentro de Hansi Flick y Xabi Alonso en el césped antes de la final de la Supercopa de España

PI STUDIO

El encuentro de Hansi Flick y Xabi Alonso en el césped antes de la final de la Supercopa de España

PI STUDIO

RRSS WhatsAppCopiar URL

Los entrenadores del FC Barcelona, y Real Madrid, Hansi Flick y Xabi Alonso, respectivamente, cuyos equipos se enfrentarán mañana en Yeda en la final de la Supercopa de España, han protagonizado este sábado el tradicional encuentro de técnicos donde se han hecho las fotografías junto al trofeo de campeón sobre el césped del estadio.

Últimos vídeos

TEMAS

Tracking Pixel Contents