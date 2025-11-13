Denís IGLESIAS

La Fan Zone de los Miami Dolphins en Madrid ya está lista

Madrid se convierte en capital del football con un estreno histórico: la NFL disputa por primera vez un partido oficial en España y lo hace en el Santiago Bernabéu. Miami Dolphins, designado como equipo local, se mide a Washington Commanders en plena Semana 11, con el estadio transformado para acoger un campo a escala NFL, videomarcador 360º y toda la liturgia del espectáculo norteamericano. Más información