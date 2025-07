Aitana Bonmatí se convirtió anoche en la protagonista de la clasificación de la selección femenina para la final de la Eurocopa al marcar el gol de la victoria en los minutos finales de la prórroga ante Alemania. Bonmatí recordó en sala de prensa que, junto al equipo técnico, habían estudiado a la portera germana que, a veces, deja libre el primer palo. “No me lo he pensado dos veces, he chutado con todo porque no quería llegar a penaltis…Confiamos en nuestro potencial y hoy nos lo hemos tomado, no como revancha, sino como día para hacer historia”, reconoció. La jugadora ha recordado su comienzo “no deseado” del campeonato cuando sufrió una meningitis que la tuvo ingresada cuatro días en un hospital. “A veces la vida da una vuelta y te da buenas noticias”, concluyó.