El clásico de la final de la Supercopa de España 2025 será el cuarto que dirija Jesús Gil Manzano tras más de una década en la categoría más alta del fútbol español. El extremeño ha hecho una valoración de su trayectoria y ha hablado de la importancia que tiene arbitrar partidos como los de este domingo. "Es mi cuarto clásico, ya hay cierta experiencia detrás, me llega después de 13 años en la categoría y son partidos muy especiales por la repercusión y porque son seguidos a nivel mundial", confesaba. "Si a un clásico le sumas que forma parte de una final, le da un poco más de importancia. Dirigir una final convela más responsabilidad porque hay en juego un título" añadía el colegiado. "Estamos en un ambiente muy crispado, hace unos años nos abrimos a los medios de comunicación, a instituciones, a que se conociera lo que había detrás del arbitraje. Intentamos humanizar la figura del arbitraje. No hemos visto una respuesta a este esfuerzo, no hemos tenido la respuesta adecuada a lo que hemos hecho por abrirnos. La crispación ha hecho que estemos más unidos que nunca. Todos vamos a una", ha querido reflexionar Jesús Gil Manzano sobre la situación que se vive actualmente en España con el arbitraje.