El entrenador del FC Barcelona, Xavi Hernández, ha pedido que no se condicione a los colegiados, de cara al clásico contra el Real Madrid de la próxima semana. " Estamos tranquilos y nos ocupamos de lo que podemos controlar. En el club no queremos condicionar a ningún árbitro que nos venga a pitar. Creo que no es bueno condicionar tanto desde cualquier club para que venga aquí con presión o condicionado, no hacemos ningún favor", ha afirmado.