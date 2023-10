El entrenador del Real Madrid, Carlo Ancelotti, ha opinado sobre las declaraciones de Joan Laporta, que habla de “madridismo sociológico” para dar su explicación del conocido como caso Negreira, por el que está imputado. "Lo he escuchado, pero creo que no tenemos que desviar el tiro. Es un asunto muy grave y la Justicia está investigando. Tenemos que dejarles trabajar y que decidan lo que crean correcto. Todo esto es una manera de desviar el tiro que no es bueno a nivel judicial", ha reflexionado el técnico italiano.