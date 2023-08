La delantera de la selección española Jenni Hermoso desmintió las explicaciones del presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), Luis Rubiales, y afirmó que "en ningún momento" consintió el beso en la boca que el dirigente le dio en la celebración del título mundial el pasado domingo. Quiero aclara que tal y como se vio en las imágenes, en ningún momento consentí el beso que me propinó y, por supuesto, busqué alzar al presidente. No tolero que se ponga en duda mi palabra y mucho menos que se inventen palabras que no he dicho", apunta Hermoso este viernes, a través de un comunicado de FUTPRO.