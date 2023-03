Euforia de los seguidores de la selección española a la salida de La Rosaleda tras la victoria de España frente a Noruega (3-0). Un partido en el que las gradas disfrutaron como hacía mucho que no ocurría, sin presión y con la emoción justa sobre el césped. El triunfo rubrica el nuevo idilio de los aficionados con Luis de la Fuente. "Ha venido la pena venir, me lo he pasado muy bien", defendían los seguidores de La Roja tras el partido.