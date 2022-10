El Barcelona volvió a sumar, pero quizá esta vez sin el brillo de otras veces. Los culés no se encontraron cómodos ante un Celta de Vigo que ofreció un recital de alternativas al juego de los azulgranas. Tres puntos de oro que al Barça le valen para mantenerse líderes del campeonato y seguir con la presión psicológica sobre el eterno rival. En la rueda de prensa tras el encuentro, el entrenador del Barcelona, Xavi Hernández, puso en valor el trabajo de todo el equipo, en especial de Ter Stegen, que salvó varias. "Dependemos del equipo, de no encajar, llevamos siete partidos ganados", explicó Xavi, que dejó claro que, a pesar de no hacer una buena segunda parte, los jugadores saben resolver los partidos y animó a quedarse con lo positivo. Por su parte, el segundo entrenador del Celta, Ariel Broggi, lamentó la derrota en el Camp Nou en un duelo que, en su opinión, estuvo muy ajustado y que pudieron ganar. "Prácticamente el segundo tiempo hemos jugado en campo rival", apuntó.