Benzemá viajará a París, aunque no es seguro que pueda jugar. Lo ha dicho Ancelotti en su comparecencia de prensa de este viernes. El francés volverá a ser baja ante el Villarreal y ya van tres partidos que Ancelotti no puede contar con su mejor hombre. El estado del francés, a cuatro días del duelo de Champions ante el PSG mantiene en vilo al madridismo. Tras la eliminación copera y la última sufrida victoria ante el Granada, el Madrid necesita volver a su mejor nivel.El Madrid está ante una semana decisiva en la Liga y en la Champions. Y Ancelotti es poco amigo de las rotaciones. Por su cabeza solo está el partido de mañana. Sabe que con el Sevilla al acecho, el Madrid no puede despistarse.