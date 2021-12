Xavi, el entrenador del FC Barcelona, ha reivindicado el tradicional modelo del juego del Barça tras la victoria de ayer de su equipo frente al Elche por tres goles a dos. Los azulgranas vuelven a sumar tres puntos en el estadio gracias a los goles de los jóvenes jugadores culés Ferran Jutglà, Gavi y Nico Gonzàlez. Para Xavi “sorprende que son chavales de 17 y 18 años los que dan las asistencias y los goles. Pero no significa que sea una crítica para los demás. Estoy encantado con el equipo, la actitud que tienen todos, incluso los que no juegan”. El técnico culer cree que “este es el camino. Al final para seguir creciendo hay que sufrir, hay que volver al modelo, insisto, hay que volver al modelo de juego, que lo habíamos perdido y me sorprende muchísimo. Y creo que ese es el camino y el futuro del club”.