El Kun Agüero ha anunciado hoy que deja el fútbol provisional por sus problemas cardiacos. El argentino, muy emocionado, ha explicado que fue difícil tomar la decisión cuando los médicos le aconsejaron dejar de jugar. "Hice todo lo posible para ver si había alguna esperanza, pero no ha habido mucha...Me voy con la cabeza alta y muy feliz. No sé qué me esperará en la otra vida, pero tengo mucha gente que me quiere", ha subrayado. El Kun ha estado acompañado en su despedida por representantes de los grandes clubes donde ha jugado, entre ellos, Pep Guardiola que se ha mostrado muy cercado con el jugador.