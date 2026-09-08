Lucía Feijoo Viera

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Javier Bardem y Penélope Cruz llegan para competir juntos con 'Búnker' en el festival de Cine de Venecia

Ya están allí... Javier Bardem y Penélope Cruz, el matrimonio de cine por excelencia ya está en el Festival de Cine de Venecia, aclamados por fotógrafos y periodistas. Ambos compiten, esta vez juntos, por el León de Oro con Búnker, una cinta dirigida por Florian Zeller, y que pone sobre la mesa un thriller que ahonda en la psicología de una pareja en crisis. Es uno de los platos fuertes en un festival repleto de cine de autor.