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José Sacristán defiende a Vermut: "Me parece un error sacrificar su trabajo"

José Sacristán defiende a Vermut: "Me parece un error sacrificar su trabajo"

PI STUDIO

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José Sacristán defiende a Vermut: "Me parece un error sacrificar su trabajo"

PI STUDIO

PI STUDIO
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El actor José Sacristán, galardonado con el Goya de Honor en 2022, ha lamentado las acusaciones de violencia sexual contra el cineasta Carlos Vermut, de quién ha querido defender su obra por encima de estas acusaciones. "Me parece un error sacrificar el trabajo de quien ha cometido un error", ha asegurado al ser preguntado al respecto a su paso por la alfombra rosa, a su llegada a los Premios Goya.

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