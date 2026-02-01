Secciones

Fallece el cómico y actor Fernando Esteso a los 80 años

El actor y humorista Fernando Esteso ha fallecido este domingo en Valencia a los 80 años. Tal como ha podido confirmar Levante-EMV, Esteso estaba ingresado en el Hospital Universitario La Fe. Esteso ya tuvo problemas respiratorios hace cinco años y ya estuvo entonces hospitalizado en el mismo centro. El actor ingresó hace un par de días por una por insuficiencia respiratoria. Más información

