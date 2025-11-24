Marco Gil

Murcia como escenario de Hollywood: por qué la Región ha sido elegida como "plató" para rodar súper producciones

La Región de Murcia lleva años acogiendo el rodaje de distintas superproducciones finematográficas como 'Venganza 3', 'Terminator 6' o 'Venom 3'. En todas estas ocasiones, distintas localizaciones como Cartagena, Mazarrón o el Centro de Murcia e han transformado en puntos del globo tan diversoso como México, Irak o Los Ángeles. Además del apoyo institucional, la similitud de la aridez con algunos desiertos y otras formaciones geográficas ha sido la razón detrás de esta elección. Más información