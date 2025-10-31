Concierto de Leiva en Gran Canaria
El público de Gran Canaria volvió a vibrar con Leiva, un artista que convierte cada concierto en una ceremonia de rock y emoción compartida. Más de 7.000 personas llenaron la Plaza de la Música, junto al Auditorio Alfredo Kraus, en una noche en la que el madrileño desplegó todo su repertorio y presentó las canciones de su nuevo disco, Gigante. Bajo el cielo de la noche de Halloween y con el Atlántico al fondo, la ciudad se rindió al poder escénico de un músico que ya forma parte de la memoria sentimental de varias generaciones.
Últimos vídeos
Ejército de Tierra