Rotura del manguito rotador: qué es y cuándo se necesita cirugía
La rotura del manguito rotador es una lesión que se puede producir después de un golpe o un mal gesto, aunque a veces también puede darse por una degeneración de la articulación. La especialista en traumatología y cirugía ortopédica, Montse García Portabella, relata la diferencia entre lesión parcial, completa y degenerativa y las diferentes opciones de tratamiento.
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