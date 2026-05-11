Redacción

Rotura del manguito rotador: qué es y cuándo se necesita cirugía

La rotura del manguito rotador es una lesión que se puede producir después de un golpe o un mal gesto, aunque a veces también puede darse por una degeneración de la articulación. La especialista en traumatología y cirugía ortopédica, Montse García Portabella, relata la diferencia entre lesión parcial, completa y degenerativa y las diferentes opciones de tratamiento.