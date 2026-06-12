L.O.

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Los bomberos forestales reclaman en Los Garres más medios para proteger los montes murcianos

Los bomberos forestales de la Región de Murcia se movilizaron en Los Garres, donde un reciente incendio arrasó 177 hectáreas, para reclamar mejoras salariales, más plantilla y mejores condiciones laborales. El colectivo advierte de que el inicio de la campaña de máximo riesgo exige reforzar el operativo y apostar por la prevención para afrontar incendios cada vez más complejos. Más información