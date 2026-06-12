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Los bomberos forestales reclaman en Los Garres más medios para proteger los montes murcianos

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L.O.

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Los bomberos forestales reclaman en Los Garres más medios para proteger los montes murcianos

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Los bomberos forestales de la Región de Murcia se movilizaron en Los Garres, donde un reciente incendio arrasó 177 hectáreas, para reclamar mejoras salariales, más plantilla y mejores condiciones laborales. El colectivo advierte de que el inicio de la campaña de máximo riesgo exige reforzar el operativo y apostar por la prevención para afrontar incendios cada vez más complejos. Más información

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