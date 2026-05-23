La UPCT y Fundación Repsol crean una cátedra sobre combustibles renovables y transporte sin emisiones
Fundación Repsol, la UPCT y el Gobierno regional crean una nueva cátedra de transición energética en Cartagena para impulsar la descarbonización del transporte aéreo y marítimo. La iniciativa, que arrancará en el curso 2026-2027, promoverá investigación aplicada, formación especializada y transferencia de conocimiento en combustibles renovables, economía circular y soluciones de bajas emisiones.
Últimos vídeos
ENTREVISTA