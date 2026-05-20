L.O.

VIDEO | Así ha sido el III Foro de Municipalismo en Murcia

El III Foro de Municipalismo, organizado por La Opinión y Prensa Ibérica en el Cuartel de Artillería de Murcia, reunió a alcaldes y responsables públicos de la Región para debatir sobre modelos de ciudad, innovación, desarrollo económico, turismo, sostenibilidad, financiación, vivienda y servicios públicos. En las distintas mesas se abordaron proyectos clave de municipios como Murcia, Cartagena, Molina de Segura, Lorca, Santomera, San Javier, Beniel, Mazarrón, Caravaca o Águilas, con una idea común: reforzar el municipalismo desde la cooperación, la planificación y la defensa de servicios cercanos a los ciudadanos.